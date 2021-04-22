За словами активіста, пропозиція надійшла ще перед парламентськими виборами під час зустрічі з Богданом, Баканова і самим Зеленським.

Активіст Сергій Стерненко заявляє, що президент України Володимир Зеленський пропонував йому очолити управління СБУ в Одесі.

Про це він розповів в інтерв’ю сайту «Букви».

За словами активіста, це відбулося ще перед парламентськими виборами під час зустрічі з Андрієм Богданом, головою СБУ Іваном Бакановим та самим Зеленським.

«Не згадаю, чи ще хтось був із посадовців. Також було щонайменше 8 свідків цієї розмови, однак, окрім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу – адже ці люди не афішували цю зустріч, тож це було б не зовсім коректно», - зазначив активіст.

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«Зеленський казав, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є в мене охорона. А потім сказав приблизно таке: “Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Будеш допомагати країні. Ти ж проти Росії борешся”», - розповів Стерненко.

Така пропозиція спантеличила активіста, і той одразу не зміг відповісти, чи хоче він очолити одеське СБУ.

«Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ», - пояснив він.

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою. А на початку квітня одеська апеляція змінила Стерненкові й Демчуку запобіжні заходи – замість слідчого ізолятора їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Денис Прядко