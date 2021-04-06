Фракція Меркель засудила стягування військ РФ до кордонів України - посол

У фракції ХДС/ХСС заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін має знати про підтримку України з боку трансатлантичних партнерів.

Фракція канцлера Німеччини Ангели Меркель у Бундестазі засудила стягування російських військ до кордонів України. Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter. Читайте такожРНБО має намір підсилити євроатлантичну інтеграцію України - Стефанішина Зокрема, за його словами, фракція Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз виступила із заявою, рішуче засудивши масове перекидання російських військ до кордону з Україною. "Воєнне брязкання зброєю Путіним є надзвичайно небезпечним... Путін має знати, що трансатлантичні партнери стоять міцно на боці України", - процитував посол заяву фракції ХДС/ХСС. Стягування військ Росії до кордону України 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

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