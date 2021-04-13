Кулеба зауважив, що питання “практичної підтримки” України він порушить сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче війни та не планує жодного наступу чи ескалації, оскільки віддана дипломатичним та політичним засобам врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте такожНАТО постійно вивчає шляхи збільшення підтримки України - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Трансляція заходу велась на сайті НАТО.

“Україна не хоче війни. Ми не плануємо жодного наступу чи ескалації. Україна віддана дипломатичним та політичним засобам врегулювання конфлікту”, - заявив він.

Голова МЗС України відзначив, що під час сьогоднішньої зустрічі з генсекретарем НАТО обговорив, як країни-члени Альянсу можуть підтримати Україну за цих обставин.

“Кожне слово підтримки має значення, і ми цінуємо це. Однак ми також потребуємо дуже практичної підтримки, і я ціную готовність генерального секретаря працювати з нами з цього приводу”, - додав він.

Кулеба зауважив, що питання “практичної підтримки” України він порушить сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО.

У Брюсселі сьогодні, 13 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі Кулеби.

Учасники засідання обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та у тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.

Комісія Україна-НАТО є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу та спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

Стягування російських військ до кордонів з Україною

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров