Трамп 'наїхав' на Гегсета через гострий дефіцит ракет для ППО, - WP

Президент США вимагав пояснень від Гегсета через критичне виснаження запасів високоточних боєприпасів, що вплинуло на операцію в Ірані.

Президент США Дональд Трамп вступив у гостру суперечку з міністром оборони Пітом Гегсетом через дефіцит ракет. Як пише The Washington Post, це вже обмежує військові можливості США у війні з Іраном.

Видання з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмови, повідомляє, що конфлікт стався минулої п'ятниці під час засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді.

За словами співрозмовників газети, Трамп був переконаний, що проблему із запасами боєприпасів уже вирішено, тому вимагав від Гегсета пояснити, чому ситуація виявилася набагато гіршою.

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За інформацією WP, саме нестача керованих ракет великої дальності та перехоплювачів систем протиповітряної оборони стала однією з причин, через яку президент США останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану.

Під час розмови Гегсет, як стверджують джерела, переклав відповідальність за ситуацію на свого заступника Стівена Файнберга. Він заявив, що той не забезпечив належний контроль над запасами озброєнь і не поінформував президента про реальний стан справ.

Видання зазначає, що ця суперечка свідчить про зростання невдоволення Трампа своїм міністром оборони. За словами американських чиновників, саме Гегсет був одним із головних прихильників початку військової кампанії проти Ірану, запевняючи президента, що вона буде швидкою та відносно легкою.

Втім, у Білому домі заперечили інформацію про конфлікт. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт каже:

"Це на 100% фейкові новини. Такого буквально ніколи не було. І президент Трамп має найвищу довіру до міністра Гегсета".

Видання пише, що через понад п'ять місяців після початку війни США та Іран залишаються в патовій ситуації. Конфлікт уже забрав життя 18 американських військових, сотні отримали поранення, а союзники США на Близькому Сході дедалі більше непокояться через економічні наслідки війни та ризики для судноплавства в Ормузькій протоці.

Дефіцит американських арсеналів ППО

Раніше ЗМІ повідомляли, що американські арсенали суттєво виснажилися: США використали майже 80% ракет-перехоплювачів THAAD, а також близько половини запасів ракет Patriot і Tomahawk під час п'ятимісячної кампанії проти Ірану.

Водночас Гегсет спростував повідомлення американських ЗМІ про те, що збройні сили США нібито вичерпують запаси ключових ракет. "Це не відповідає дійсності, CNN. Ганьба вам. Ми ще недостатньо ненавидимо фейкові новини", – написав глава Пентагону, звернувшись до журналістів, що були першоджерелом інформації.

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