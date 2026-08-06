Найбільш стратегічна та символічна ціль: у TWZ пояснили сенс атаки на Ан-124 у Німеччині

Українські Ан-124 є джерелом національної гордості; вони також забезпечують Україні необхідний дохід та стратегічні повітряні перевезення для підтримки війни.

Два інциденти з невідомими безпілотниками в аеропорту Лейпцига в Німеччині свідчать про нову серйозну загрозу для Європи, пише The War Zone. Німецька поліція повідомляє, що безпілотник із вибухівкою було виявлено поруч з українським вантажним літаком Ан-124. Другий невідомий літаючий об’єкт зіткнувся з вантажним літаком компанії DHL, останній отримав незначні пошкодження.

Це перший випадок виявлення безпілотника з вибухівкою в Європі далеко від українського кордону, і це "виводить небезпеку на новий рівень", заявив журналістам міністр внутрішніх справ Німеччини Армін Шустер. Німецька влада не повідомила, хто несе відповідальність за інциденти з дронами, але українські чиновники звинувачують Росію.

"Незрозуміло, хто стоїть за цим інцидентом, але український Ан-124 був би, мабуть, найсимволічнішою та найстратегічнішою ціллю за межами країни, яку тільки можна собі уявити", – зазначає TWZ.

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Очікувана ціль атаки

Безпілотник, наповнений вибухівкою, було виявлено поруч із величезним вантажним літаком Ан-124-100 "Руслан" (кодове позначення НАТО "Кондор"). Компанія "Антонов", яка експлуатує цей літак, використовує Лейпциг як свою штаб-квартиру після того, як її об’єкти в аеропорту Гостомель в Україні були зруйновані в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Цей аеропорт також використовується НАТО та німецькими військовими для транспортних перевезень.

"У контексті російської загрози "Кондор" є цілком очікуваною ціллю. Українські Ан-124 є джерелом національної гордості та символом непокори й виживання країни. Вони також забезпечують Україні такий необхідний дохід і стратегічні повітряні перевезення для підтримки війни. З початку війни літаки Ан-124 авіакомпанії "Антонов" використовувалися для доставки військової техніки в Україну. Таким чином, ці гігантські літаки дійсно відповідають багатьом вимогам, якщо Росія має намір різко загострити ситуацію, перейшовши до проведення таких зухвалих атак на території європейських країн", – пишуть аналітики.

Аналог української "Павутини"

Хоча невідомо, як безпілотник опинився поруч з Ан-124, на думку TWZ, усі ознаки вказують на спробу атаки ближнього радіусу дії за допомогою безпілотника малої дальності. Це той самий тип удару, який Україна здійснила минулого року в рамках операції "Павутина" проти російської стратегічної авіації, коли дистанційно запускала безпілотники, заховані у вантажівках, припаркованих поруч з аеродромами по всій Росії.

Раніше в Європі фіксували безліч безпілотників над військовими об’єктами та цивільними аеропортами.

"Однак інциденти в Лейпцигу є найсерйознішими на сьогодні, оскільки вони свідчать про використання безпілотників як зброї", – підкреслює видання.

Дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига

у середу, 5 серпня, на території аеропорту в Лейпцигу виявили квадрокоптер із прикріпленим до нього вантажем вибухової речовини. Він лежить за кілька метрів від українського вантажного літака Ан-24.

За даними The Guardian, прикріплена до безпілотника бомба була виготовлена з ПЕТН (потужного вибухового речовини, відомого як пентрит, – ред.) та близько 800 г пластикової вибухівки "семтекс". Вона не вибухнула, оскільки детонатор був несправний. Однак цієї кількості вибухівки достатньо, щоб завдати значної шкоди літаку.

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