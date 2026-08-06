Податкова відстежуватиме поїздки українців за кордон: кому приділять більше уваги

Дані про перетин кордону стануть одним із критеріїв визначення податкового резидентства, однак самі по собі часті поїздки не є підставою для претензій.

Інформація про перетин державного кордону може використовуватися Державною податковою службою під час визначення податкового резидентства українців. Водночас сам факт частих поїздок за кордон не означає автоматичних перевірок чи претензій з боку податкових органів. Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна повідомила податкова консультантка Олександра Томашевська.

За її словами, якщо людина стверджує, що постійно проживає за кордоном, але регулярно повертається в Україну, кількість таких поїздок може враховуватися як один із факторів, що свідчить про тісніший зв'язок із країною.

Водночас експертка наголосила, що податкова оцінюватиме не лише інформацію про перетин кордону. Також братимуться до уваги інші обставини: наявність житла в Україні, місце проживання сім'ї, країна, де людина працює, отримує дохід або веде бізнес.

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За словами Томашевської, якщо сім'я проживає разом із людиною за кордоном, це є вагомим аргументом на користь того, що саме там знаходиться центр її життєвих інтересів. Натомість робота чи підприємницька діяльність в Україні можуть свідчити про зворотне.

Експертка також зазначила, що одним зі способів зменшити аргументи щодо тісного зв'язку з Україною може бути зняття з реєстрації місця проживання. Проте вона застерегла, що таке рішення має серйозні наслідки, зокрема потребує повідомлення банків та впливає на низку практичних питань.

Крім того, Томашевська звернула увагу на поширену помилку щодо автоматичного обміну податковою інформацією. За її словами, якщо людина постійно проживає та працює в іншій державі разом із сім'єю, то саме ця країна зазвичай є її податковим резидентом, а отже інформація про неї не повинна автоматично передаватися Україні в межах міжнародного обміну.

Експертка рекомендує українцям, які сумніваються у своєму податковому статусі, орієнтуватися насамперед на норми законодавства, а не на окремі публічні роз'яснення чи дописи в мережі.

Нагадаємо, Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований обмін інформацією. У відомствах наголошували, що нововведення не змінює правил перетину кордону, однак має допомогти ефективніше виявляти можливі податкові порушення.

Перетин кордону - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили електронний обмін інформацією з автоматизованим доступом до власних систем. Тепер податкова швидко отримуватиме інформацію про перетин громадянами державного кордону.

В податковій службі наголошують, що нововведення не означає появи нових перевірок чи обмежень для громадян. Правила перетину державного кордону також залишаються незмінними.

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