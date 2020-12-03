Співголовами об'єднання стали 5 народних депутатів.

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Кримська платформа".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

Він зазначив, що співголовами об'єднання "Кримська платформа" є народні депутати Рустем Умєров (фракція "Голос"), Мустафа Джемілєв (фракція "Європейська солідарність"), Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"), Єлізавета Ясько (фракція "Слуга народу"), Вадим Галайчук (фракція "Слуга народу").

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Автор: Надя Пришляк