На переконання Подоляка, зміни на фронті дадуть достатня кількість зброї, зокрема далекобійної.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має наміру створювати ядерну бомбу, бо це не те рішення, яке могло б суттєво змінити ситуацію на фронті.

"Якби це дійсно було рішення, яке точно могло б змінити те, що відбувається на фронті, то можна було б, попри всі складнощі юридичні та репутаційні, йти на це. Але це не те рішення, яке дасть нам суттєві зміни по лінії фронту", - сказав радник у ефірі YouTube-каналу РБК-Україна.

На його переконання, зміни на фронті дадуть достатня кількість зброї, зокрема далекобійної, а також дозвіл на удари вглиб Росії.

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"Ось це точно дасть зміни на фронті. А для цього нам треба інвестиційна підтримка у військові виробництва і безпосередньо постачання зброї, яка є на складах", - зазначив Подоляк.

Чи буде створювати Україна ядерну зброю

Напередодні видання The Times, посилаючись на аналітичну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, написало, що Україна начебто може розробити елементарну ядерну бомбу з використанням плутонію, якщо Трамп припинить військову допомогу США.

У МЗС заперечили інформацію про те, що Україна може створити ядерну бомбу. Речник Міністерства закордонних справ Тихий заявив, що Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не розробляє її та не планує створювати.

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