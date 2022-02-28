Глава МЗС зазначив, що боротьба України проти російської агресії, - це питання виживання країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не погодиться на зміну влади за сценарієм президента РФ Володимира Путіна в обмін на перемир'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час олайн-брифінгу для російськомовних ЗМІ про триваюче вторгнення російських військ на територію України.

Зокрема, Кулеба відповів на запитання російського телеканалу "Дождь" про те, чи буде готовий президент України Володимир Зеленський погодитися на зміну влади в Україні, якщо президент РФ Володимир Путін пообіцяє в обмін на перемир'я.

"Зараз президент Зеленський користується максимальною підтримкою української та міжнародної спільноти. Ніколи в нашій історії, ніколи за 30 років незалежності жоден президент України не користувався такою довірою і підтримкою. Те що, ви питаєте, це насправді не про особисту долю президента Зеленського. Він вирішив розділити її зі своїм народом, знаходиться в Києві і управляє обороною країни з центру міста. Те, що ви питаєте, це про капітуляцію України як держави, а отже про припинення її існування", - сказав Кулеба.

"Ми всі дуже чітко почули, що намагався донести до нас президент Путін у своєму довгому і розлогому зверненні про Україну напередодні війни. Весь світ, всі українці почули, що президент Путін позбавляє нас права на існування. Як нацисти не визнавали права на існування євреїв, точно так і Володимир Путін не визнає права українців на існування зі своєю ідентичністю, зі своєю культурою і зі своєю державою.

Тому ми не здамося. Ми розуміємо, що для нас це питання виживання. І справа не в прізвищах Зеленського, Кулеби, Рєзнікова, Залужного, справа не в прізвищах. Справа в тому, що це наша війна за виживання", - заявив Кулеба

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