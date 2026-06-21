'Стратегічна помилка': Туск закликав зменшити напруженість між Польщею та Україною

Туск наголосив, що цей конфлікт може дорого обійтися обом сторонам.

Втягування польських та українських політиків у політичний конфлікт є серйозною стратегічною помилкою. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі X.

"Втягуватися в політичний конфлікт між політиками Польщі та України – це стратегічна помилка, яка дорого обійдеться обом сторонам: як у діловому плані, так і в геополітичному, а також з точки зору репутації", – написав він.

Туск підкреслив, що в політиці помилка гірша за злочин.

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"У розмовах зі своїми європейськими партнерами я намагаюся звести втрати до мінімуму та знизити напруженість. Це нелегке завдання", – додав прем’єр-міністр Польщі.

Конфлікт між Україною та Польщею – важливі новини

Нагадаємо, що 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення викликало різке обурення в Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Незабаром після цього Зеленський надіслав Орден Білого Орла президенту Польщі.

Згодом від своїх Орденів Білого Орла відмовилися й колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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