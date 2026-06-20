Кучма і Ющенко відмовилися від польських орденів після рішення Польщі

Другий президент України вважає дії польської сторони "недружніми".

Другий і третій президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко відмовилися від польських "Орденів Білого Орла" на знак солідарності з чинним главою держави Володимиром Зеленським, якого позбавили такого ж ордену за рішенням президента Польщі Кароля Навроцького.

Кучма зауважив, що "мав честь" бути нагородженим польським орденом у 1997 році, коли президентом Польщі був Алєксандр Кваснєвський.

"Протягом всього свого президентства я вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів. (...) Прощаємо і просимо прощення – саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого", – зазначив Кучма у заяві, яку розповсюдила його прессекретарка Дарка Оліфер.

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Екс-президент відзначив ту допомогу, яку Україна отримала від Польщі під час повномасштабного вторгнення РФ, і висловив переконання, що "нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це".

"Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати", – додав Кучма.

Своєю чергою Віктор Ющенко не робив заяви безпосередньо від себе. Інформацію про його рішення відмовитись від польського ордена "на знак незгоди" із діями Польщі, опублікувала його прессекретарка Ірина Ванникова.

"Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні", - написала Ванникова.

Польсько-українська сварка

Як писав УНІАН, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заявивши, що Україна перейшла межу, присвоївши підрозділу ССО ім’я "Героїв УПА". МЗС України назвало цей крок стратегічною помилкою, що грає на користь Москві.

Після цього українські політики також почали відмовлятися від польських нагород. Так, міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Голова Офісу Президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

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