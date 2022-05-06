Раніше були проблеми з його екстрадицією, бо було важко доказати підривні наслідки дій пропагандиста.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що рішення про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія з Іспанії до України буде ухвалене.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ситуація буде розвиватися однозначно. Його екстрадують в Україну", - сказав Андрусів.

Він пояснив, що раніше були проблеми з таким екстрадуванням, бо дуже важко було доказати підривні наслідки дій блогера.

"Тобто він говорив якісь речі, писав якісь речі, але ми не могли сказати, що ці речі призводять до якоїсь трагедії. Тепер в нас є доказ - це війна. І, власне, він один із факторів, який стимулював цю війну. Тому я переконаний на 100%, що рішення про його екстрадицію буде ухвалене, а тут ми його вже зустрінемо", - сказав Андрусів.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Шарія затримали в Іспанії. Сьогодні, 5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру за ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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