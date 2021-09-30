Така ситуація призвела до відтоку кадрів – за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду.

В Окружному адмінсуді Києва заявили про відсутність коштів на зарплати працівникам апарату.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

"Станом на 30 вересня в Окружному адміністративному суді міста Києва відсутні кошти для виконання своїх функцій, а саме – для виплати заробітної плати працівникам. Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю", - сказано у повідомленні.

У суді зазначили, що повідомляли Державну судову адміністрацію України як розпорядника коштів про ситуацію, яка склалась, однак, на сьогодні питання залишається не вирішеним.

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"Важливо розуміти, що в таких умовах під загрозу потрапляє не просто можливість суду здійснювати свої функції, але і право кожного громадянина на звернення до суду за захистом. Сподіваємось на якнайшвидше врегулювання цього питання та недопущення колапсу в системі правосуддя", - наголосили в ОАСК.

Разом з тим судді також зауважили, що кількість звернень громадян до суду за захистом своїх прав зростає з кожним місяцем, а зарплати - ні.

"Ми повідомляли, що з початку року до суду надійшло майже 28 тис. справ та матеріалів. За останні чотири роки цей показник збільшився на 55%, в той час як заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась. Наприклад, працівник канцелярії, на якого покладено обов’язок реєстрації вхідної кореспонденції – позовів, клопотань та інших процесуальних документів - цього місяця отримав близько 7 тис. грн, що значно нижче рівня середньої зарплати по Україні. Така ситуація спричинила відтік кваліфікованих кадрів – за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду", - наголосили в суді.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами за рахунок зменшення витрат на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

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Автор: Дмитро Хилюк