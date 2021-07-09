Закон було прийнято у червні.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами за рахунок зменшення витрат на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

"Закон, який підписав президент, дозволить врегулювати питання оплати праці співробітників апаратів судів та забезпечити належні умови для роботи судів, що гарантовано Конституцією України. Документ вносить зміни до Державного бюджету на поточний рік, збільшуючи видатки Державній судовій адміністрації України за програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 742 млн грн. Це дозволить частково вирішити першочергову потребу у збільшенні обсягу видатків на виплату заробітних плат для працівників апаратів судів", - йдеться у повідомленні.

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Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Варто зазначити, що при прийнятті законопроекту йшлося про те, що витрати на діяльність судів збільшуються на 600 млн грн за рахунок зменшення на цю ж суму витрат на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Офіс Президента не пояснив походження додаткових 142 млн грн, які направляються на діяльність судів.

Видатки на забезпечення судів

17 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №5304 «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами».

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Автор: Дмитро Шварц