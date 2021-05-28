За словами Лукашенка, Порошенка начебто з СНД "просто витягували".

Олександр Лукашенко заявив, що у 2014 році переговорив з тоді президентом України Петром Порошенком з приводу виходу України з Співдружності незалежних держав (СНД), і український глава начебто відклав після цієї розмови своє рішення на рік.

Про це йшлося під час зустрічі Лукашенка з главами делегацій на засіданні Ради глав урядів-держав СНД у Мінську 28 травня.

«У мене були добрі відносини з усіма, які вони там не були … жовто-блакитні, помаранчеві… І я пам’ятаю ту розмову, коли він (Порошенко – ред.) мені першому сказав: ми хочемо вийти з СНД. Я не збирався його там переконувати якимись великими фразами. Я у нього запитав: «Петре, а нащо тобі це? Ну скажи, навіщо ти виходиш з СНД? Чим ти перевантажений у СНД?», – почав Лукашенко.

За його словами, Порошенка начебто «звідти просто витягували».

Читайте такожГолова МЗС пояснив, чому Україна не може відкликати посла з Білорусі (відео)«Ну я йому просту річ сказав: добре, вийти ти завжди встигнеш. І Михайлу Саакашвілі про це говорив, а ось ввійти назад – багато буде витрат і проблем. Ну і врешті, що за проблема? Не хочеш їхати на СНД – не приїжджай, посилай посла, хай посол буде, подивиться, посидить, докладе тобі. Що ми таке у СНД творимо, що це може загрожувати незалежності Україні? Та нічого. Ось така відверта розмова. Погодився, рік терпів, а потім по-тихенькому пішов», – розповів Лукашенко.

Юридично Україна не була членом СНД, але мала статус засновниці й учасниці. А з 2011 року брала участь у зоні вільної торгівлі в рамках співдружності, де ключову роль відіграє Росія.

З 2014 року Україна припинила брати участь у роботі органів СНД та сплачувати внески. Крім того, Київ скасував українське представництво при СНД у Мінську.

У травні 2018 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі у статутних органах СНД.

Водночас договір про узгоджену монопольну політику у рамках СНД вивів шостий президент України Володимир Зеленський. Загалом, таких документів нараховується понад 200, їхня денонсація триває.

У 1991 році перший президент України Леонід Кравчук разом з керівникам Росії й Білорусі підписали Біловезькі угоди, в яких констатували припинення існування СРСР і заявляли про створення Співдружності незалежних держав.

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін раніше стверджував, що завдяки Співдружності, а також інших створених у пострадянському просторі політичних організацій найбільше виграє Росія, однак її вплив постійно підривається, оскільки вказані організації є неефективними й не можуть забезпечити усього, про що заявляють.

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Автор: Яна Ставська