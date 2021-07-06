Як запевнили в партії, Кіра Рудик не має жодного іншого громадянства, крім українського.

В прес-службі партії «Голос» заявили, що лідер партії Кіра Рудик не має громадянства США. Напередодні Рудик в телеефірі тричі уникнула прямої відповіді на питання щодо свого громадянства.

"Учора в ефірі каналу "Україна 24" лідерка партії "Голос" Кіра Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Ніякого іншого громадянства, включаючи громадянство США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала" – цитує «Українська правда» коментар прес-служби «Голосу».

Питання громадянства Кіри Рудик

Напередодні очільниця партії «Голос» поспілкувалась з ведучою Наталією Влащенко в ефірі каналу "Україна 24". Журналістка спитала, чи відповідає дійсності інформація деяких ЗМІ, що у Рудик є американське громадянство.

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"Я народилася в Україні, є українкою", - з посмішкою сказала Рудик.

Після цього Влащенко повторила питання, наголосивши, що воно стосується саме громадянства.

"Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була", - відповіла голова "Голосу".

Третя спроба добитися відповіді на питання теж була невдалою.

"Я ще раз повторюю, я народилася в Україні, я є українкою", - підсумувала Рудик.

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Автор: Дмитро Захаров