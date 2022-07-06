Російський і український бізнесмен, колишній соратник колишнього президента-втікача Віктора Януковича Вадим Новинський вирішив перестати бути народним депутатом.
Бізнесмен у Facebook стверджує, що вирішив зосередити свою увагу на гуманітарних проектах.
"Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України і зосередитися на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві і на відновленні зруйнованих храмів", - написав він.
Нагадаємо, у травні 2012 року тодішній президент Віктор Янукович підписав указ, яким надав Вадиму Новинському громадянство України нібито за "видатні заслуги" перед нашою країною.
Пізніше Новинський був обраний нардепом і у Верховній Раді VII скликання поповнив ряди фракції "Партії регіонів".
У 2014 році його обрали нардепом від партії "Опозиційний блок".
У листопаді 2018 року Новинський очолив фракцію "Опоблоку" після того, як з неї виключили Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.
Варто зазначити, що Новинський з квітня 2020 року є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.
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