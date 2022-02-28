Великобританія заборонила російським судам заходити в свої порти.

Великобританія заборонила всім російським судам заходити у свої порти.

Про це повідомив в Twitter міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс.

Це рішення пов'язане з нападом Росії на Україну - суверенну демократичну державу.

"Морський сектор є основоположним для міжнародної торгівлі, і ми повинні грати свою роль в обмеженні економічних інтересів Росії. У таких обставинах Департамент транспорту вважає недоцільним, щоб російські судна продовжували заходити в порти Великобританії", — йдеться в документі.

Відтепер не надається доступ до портів Великобританії будь-яких суден, які знаходяться у володінні, під контролем або у фрахті будь-якої особи, пов'язаної з РФ; ходять під російським прапором; зареєстровані у РФ.

"Ми будемо намагатися надавати підтримку портам Великобританії в ідентифікації російських суден в рамках цієї програми, і будемо зв'язуватися безпосередньо з відповідними портами, коли ідентифікуємо судна, що підпадають під дію вищезгаданого", – поінформували в британському Мінтрансі.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.