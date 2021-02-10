Це перша зустріч на рівні керівників обох відомств з часу укладення Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом у 2016 році.

У середу, 10 лютого, у Гаазі (Королівство Нідерланди) відбулась зустріч генерального прокурора Ірини Венедіктової із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюсту) Ладіславом Хамраном.

У прес-службі генпрокурора кажуть, що це перша зустріч на рівні керівників обох відомств з часу укладення Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом у 2016 році.

Генеральний прокурор відмітила широкі можливості Агентства щодо забезпечення координації діяльності правоохоронних органів різних держав з розслідування складних транснаціональних злочинів, насамперед тероризму, легалізації доходів, торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків та кіберзлочинів.

«Євроюст – це унікальна платформа для безпосередньої співпраці прокурорів та суддів, яка не обмежується кордонами Європейського Союзу. Тільки за останні місяці ми маємо кілька успішних міжнародних операцій, які відбувались за координації Євроюсту. Наприкінці минулого року нами спільно з німецькими колегами було викрито масштабну шахрайську схему заволодіння коштами громадян країн ЄС та США під виглядом залучення інвестицій через спеціальні веб-ресурси. В рамках кримінального провадження в Україні накладено арешти на майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро», - наголосила генпрокурор.

Сторони також відзначили плідну взаємодію під час міжнародної операції ЕМОТЕТ, в рамках якої припинено діяльність та ліквідовано інфраструктуру одного з найбільших ботнетів останнього часу, що розповсюджував шкідливе програмне забезпечення по усьому світу і спричинив шкоду на майже 2,5 мільярди доларів.

Президент Євроюсту високо оцінив рівень співпраці з Україною у розслідуванні складних багатоепізодних злочинів, насамперед у рамках спільних слідчих груп. Ладіслав Хамран наголосив, що органи прокуратури України та інші правоохоронні органи можуть у повній мірі використовувати усі можливості Євроюсту для проведення спільних розслідувань.

Генеральний прокурор та президент Євроюсту обговорили також питання спеціалізації прокурорів та перспективи співпраці у рамках мереж, що підтримуються Євроюстом, зокрема з питань протидії кіберзлочинності, діяльність спільних слідчих груп, а також розслідування злочинів у сфері навколишнього середовища.

Важливим аспектом подальшої спільної роботи сторони відзначили також триваючу діджиталізацію у рамках кримінальних проваджень та необхідність забезпечення безпечної передачі електронних доказів.

«Впевнена, що ця зустріч закріпить нашу ефективну співпрацю з Євроюстом для проведення нашими європейськими колегами у співробітництві з українськими правоохоронцями швидких та ефективних розслідувань», - підсумувала Венедіктова.

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Автор: УНІАН