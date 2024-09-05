За це рішення проголосували 239 депутатів.

Верховна Рада України призначила міністром молоді та спорту України Матвія Бідного.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що за це рішення проголосували 239 народних депутатів, виклавши також фото табло з результатами голосування.

Як відомо, до цього Бідний був т.в.о. міністра - з 9 листопада 2023 року. А перед тим, 15 липня 2020 року, був призначений на посаду заступника міністра молоді та спорту України.

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Раніше ж він, зокрема у 2016 році, був головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Міністерство молоді та спорту України). А у 2016-2020 роках - директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Міністерство молоді та спорту України).

Новини України про важливі кадрові зміни - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2023 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Він сам написав заяву про відставку з посади 8 листопада.

Перед тим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що відставка Гутцайта пов’язана з тим, що він був призначений президентом Національного олімпійського комітету, і там "багато роботи і на цьому треба зосереджуватися". За його словами, зокрема, йдеться про те, як протидіяти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

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