ППО збило крилату ракету російських фашистів / фото Марина Григоренко
У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що в район вокзалу в Києві потрапив уламок збитої ППО ракети окупантів.
Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Уточнення щодо вибуху біля вокзалу. Наше героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління", - розповів Геращенко.
За словами радника міністра, уламки ракети, пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку.
"Якби ця ракета потрапила в ціль де-небудь в центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава українським ППО", - додав він.
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