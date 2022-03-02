Уламки ракети, пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що в район вокзалу в Києві потрапив уламок збитої ППО ракети окупантів.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Уточнення щодо вибуху біля вокзалу. Наше героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління", - розповів Геращенко.

За словами радника міністра, уламки ракети, пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку.

"Якби ця ракета потрапила в ціль де-небудь в центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава українським ППО", - додав він.

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