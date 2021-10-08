Причиною депутатського звернення було, зокрема, привітання Киви Володимира Путіна з днем народження.

Нардеп Роман Лозинський звернувся до СБУ, РНБО та Мін’юсту з вимогою заборонити на території України діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це він повідомив у Facebook.

Лозинський звернув увагу на нещодавній ролик, записаний членом ОПЗЖ Іллею Кивою, з привітанням Володимира Путіна з днем народження.

За словами депутата, вчинки і слова Киви сприяють країні-агресору у досягненні поставлених цілей щодо захоплення державної влади й зміни конституційного ладу.

Читайте такожПрокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з можливістю застави в мільярд гривеньКрім того, Лозинський нагадав, що один з очільників фракції – кум Путіна Віктор Медведчук – наразі перебуває під домашнім арештом за підозрою у державній зраді, а після парламентських виборів в РФ привітав "Єдину Росію" з перемогою, у складі якої партії перебуває екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

У тексті опублікованого в мережі звернення йдеться також про поїздки депутатів від ОПЗЖ до Росії на зустріч з керівництвом "Газпрому", яке роками шантажує Київ поставками газу.

Зараз, пише Лозинський, Юрій Бойко ініціює повернення Росії на ринок українського газу.

"Таким чином, позиція партії ОПЗЖ та її керівництва – це публічне привітання та схвалення дій керівної партії держави-агресора, яка провела у депутати ватажка терористів так званої "ДНР". Діяльність російського політичного та військового керівництва, партії "Єдина Росія", та терористичної організації "ДНР" спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив безпеки України", – йдеться у тексті депутатського звернення.

Лозинський вказав на статтю 37 Конституції України, яка передбачає заборону утворення і діяльності політпартій, дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету тощо.

Від СБУ, Мін’юсту та РНБО вимагають перевірити діяльність ОПЗЖ, підготувати позов для заборони діяльності партії і притягнути до відповідальності винуватих осіб.

Що передувало

7 жовтня Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу". Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

8 жовтня нардеп уточнив, що вітав насамперед "чоловіка", якого поважає. При цьому, у коментарі журналістам, Ілля Кива не зміг відповісти на питання щодо окупації Криму та війни на Донбасі.

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Автор: Яна Ставська