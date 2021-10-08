Кива відповів, що він не знає, хто на Донбасі – агресор.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива спробував виправдатися, чому 7 жовтня вітав російського президента, главу країни-агресора, Володимира Путіна з днем народження.

Про це йшлося у розмові Киви з журналісткою Кристіною Бердинських.

Член ОПЗЖ заявив, що вітав насамперед не президента, а "чоловіка", якого він поважає за "позицію" – той нібито відстоює інтереси свого народу.

"Я привітав насамперед чоловіка, у якого є позиція, який уміло свою позицію відстоює і відстоює він це в інтересах свого народу і своєї держави. Чому б багатьом українським політикам треба було б повчитися, як треба керувати своєю країною. Як треба виводити свою країну з кризи і як можна змусити світ поважати свою державу", – відповів Кива.

На запитання журналістки, чи пам’ятає Кива про агресію Росії за президентства Путіна на Донбасі й у Криму, на що депутат відповів: "Крим Україна втратила унаслідок своєї бездіяльності, провалу і здачі внутрішньодержавних інтересів. Якщо ми будемо постійно шукати навколо винуватців, ми завжди будемо у провалі і в глибокій д***".

"Крим Україна здала… Так, він анексований. Але це проблема України", – додав Кива.

Журналістка: Як ви можете вітати людину, яка анексувала Крим? Як так? Це – агресор.

Кива: Я висловлюю до чоловіка повагу за його стійкість, дії, за його результативність? От і все. Сьогодні вони у нас перебувають у стані противників, завтра – це наші прямі стратегічні партнери. І я це щиро кажу.

Як тільки почнемо процес зближення, почнуть змінюватися внутрішня економічна ситуація в країні. У будь-якому конфлікті треба знаходити компроміс.

Ж.: А ви вважаєте, що Путін повинен понести відповідальність за свої дії щодо нашої країни?

К.: Відповідальність перед ким, перепрошую?

Ж.: Перед світовою спільнотою, перед Україною? Наприклад, бути засудженим у Гаазі…

К.: За що? За те, що ми здали свою територію без єдиного вистрілу? За те, що ми своєю територію розрахувалися за державний переворот?

Ж.: За те, що у нас вже понад 10 тисяч загиблих.

К.: Так це до нас питання. Чому? Тому що ми ведемо таким чином свою зовнішню політику, яка привела нас до такої ситуації.

Ж.: А хто збив літак МН17?

К.: Я не знаю, ще ніяких висновків немає. А все, що ви бачите, це на сьогодні припущення, зручні тій, чи іншій стороні. Коли буде рішення суду – будемо про це говорити. І хто здав Крим – будемо теж про говорити. Хто зруйнував існуючі економічні відносини, які привели до колапсу економіки – теж говоритимемо! Хто підігрував існуючому конфлікту на Донбасі?! Тільки це все внутрішні питання нашої країни і тих людей, які перебували у владі або сьогодні перебувають.

Ж.: Так хто агресор? Незрозуміло, хто агресор?

К.: Кому незрозуміло?

Ж.: Всім зрозуміло, що Росія – агресор по відношенню до України.

К.: Це вам зрозуміло. А я вам хочу сказати, що з такою ідіотською політикою у нас весь світ невдовзі буде агресор. А Угорщина – не агресор, заключивши прямий контракт з РФ? А ЄС? Скоро весь Європарламент буде грати на балалайці і по Європарламенту будуть ходити ведмеді з циганами. І це ви теж скажете є злочином проти України?! Ще раз кажу – не шукайте винуватців.

7 жовтня Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу". Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

"Мирний" Путін: що відомо

Путін прийшов до влади у 1999 році, відтоді офіційно покидав крісло президента лише раз – обмінявшись посадами зі своїм другом Дмитром Медведєвим. У 2020 році уряд Росії дозволив анулювати всі президентські терміни, фактично надавши йому можливість обиратися главою РФ необмежену кількість разів.

За час каденції Путіна Росія вторглася до Грузії у 2008 році, дестабілізувавши регіони Південної Осетії та Абхазії.

Протести у 2012 році через порушення на виборах до парламенту ознаменувалися ініційованими Кремлем обмеженнями політичної свободи, посиленням традиціоналізму й консерватизму.

Після зміни влади в Україні у 2014 році Росія анексувала Крим, підбурила мешканців Донбасу до сепаратизму й ввела своїх військових на схід України, розпочавши непроголошену війну.

У 2015 році Росія стала активним учасником громадянської війни в Сирії на боці Башара Асада, а з 2016 розгорнула широкомасштабну кампанію гібридної війни, спрямованої на підрив західних демократій, зокрема шляхом впливу на президентські вибори в США.

Запроваджені проти Росії міжнародні санкції разом із падінням цін на нафту посилили і без того сумнівні фінансові перспективи країни. Втім, економічні проблеми, корупція та скандал зі Скрипалями мало вплинули на імідж Володимира Путіна, якого вкотре переобрали у 2018.

Експерти та правозахисні організації критикують поточний російський режим за переслідування та ув'язнення політичних опонентів, обмеження свободи преси, відсутність вільних і чесних виборів.

Автор: Яна Ставська