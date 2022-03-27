Олексій Арестович зазначив, що в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде

Окупанти сконцентрувалися на "звільненні Донбасу". Російські війська захоплювати Київ, Харків та Одесу не будуть.

Про це заявив радника глави офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

За його словами, в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде, тому вони сконцентрують свою увагу на Донбасі.

"Росія протягом тижня-двох виведе війська з Київської та Харківської областей і перекине їх на Донбас. Вони зрозуміли, що не вийде взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази "спецоперації" і початок другої - "звільнення Донбасу", - зазначив Арестович.

При цьому він вказав, що російські війська не будуть захоплювати Київ, Харків і Одесу.

"У них тепер три завдання: оточити наші війська в зоні ООС, повністю окупувати Маріуполь і утримати Південь. Якщо вони Херсон втратять, то завалиться вся їх Маріупольська окупація. І це все. Захоплення Києва, Харкова, Одеси не буде", - підсумував радник глави ОП.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки намагалися захоплювати військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста

З 24 лютого в результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.

Водночас українські воїни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 16,4 тисячі окупантів.

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