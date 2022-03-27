Окупанти сконцентрувалися на "звільненні Донбасу". Російські війська захоплювати Київ, Харків та Одесу не будуть.
Про це заявив радника глави офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.
За його словами, в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде, тому вони сконцентрують свою увагу на Донбасі.
"Росія протягом тижня-двох виведе війська з Київської та Харківської областей і перекине їх на Донбас. Вони зрозуміли, що не вийде взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази "спецоперації" і початок другої - "звільнення Донбасу", - зазначив Арестович.
При цьому він вказав, що російські війська не будуть захоплювати Київ, Харків і Одесу.
"У них тепер три завдання: оточити наші війська в зоні ООС, повністю окупувати Маріуполь і утримати Південь. Якщо вони Херсон втратять, то завалиться вся їх Маріупольська окупація. І це все. Захоплення Києва, Харкова, Одеси не буде", - підсумував радник глави ОП.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки намагалися захоплювати військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста
З 24 лютого в результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.
Водночас українські воїни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 16,4 тисячі окупантів.