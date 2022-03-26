Також знищено 117 літаків та 127 гелікоптерів.

Українські воїни з початку війни ліквідували 16,4 тис. окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 26 березня орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 16 тис. 400 осіб,

- танків ‒ 575 одиниць,

- бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 640 одиниць,

- артилерійських систем – 293 одиниці,

- реактивних систем залпового вогню - 91 одиниць,

- засоби ППО - 51 одиниць,

- літаків – 117 одиниць,

- гелікоптерів – 127 одиниць,

- автомобільної техніки – 1 тис.131 одиниця,

- кораблі/катери - 7 одиниць,

- цистерн з ПММ - 73,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,

- спеціальна техніка - 19.

- пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Раніше стало відомо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.

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