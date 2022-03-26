Українські воїни з початку війни ліквідували 16,4 тис. окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 26 березня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 16 тис. 400 осіб,
- танків ‒ 575 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 640 одиниць,
- артилерійських систем – 293 одиниці,
- реактивних систем залпового вогню - 91 одиниць,
- засоби ППО - 51 одиниць,
- літаків – 117 одиниць,
- гелікоптерів – 127 одиниць,
- автомобільної техніки – 1 тис.131 одиниця,
- кораблі/катери - 7 одиниць,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,
- спеціальна техніка - 19.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 2.
Раніше стало відомо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.