За словами радника керівника ОП, "елітна" російська перша танкова армія "похоронена біля Сум і Харкова".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляє, що "пошук винних" в російській армії обезголовлюватиме її ще більше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

На запитання, чи найближчими днями змінюватиметься воєнна ситуація по лінії фронту та по тих напрямках, де окупант наразі зупинений, Арестович відповів: "Я не думаю, що зміняться за вихідні або навіть в найближчі 5-7 діб основні напрямки. Тому що вони визначилися з напрямками. Вчора навіть було офіційне повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації, які сказали: "Та ми з самого початку і не збиралися брати жодні міста. Ми просто аби ОРДЛО врятувати" і так далі. Тобто зайчики через місяць визнали, що вони провалили повністю свою кампанію і навіть формально декларованих цілей жодної не досягли".

Також на запитання про можливе усунення чи покарання російського військового командування через це, радник керівника ОП зауважив, що це "формальні ознаки того, що вони самі визнають, що вони провалилися".

"Зняття командирів, які провалилися, але мають певний досвід, і постановка на командування тих людей, які такого досвіду не мають, - це послаблення позиції ворога. За попередніми даними, у Шойгу інфаркт - треба перевіряти, звісно. Напевно відомо, що зняли командувача 6-ї армії і нібито 1-ї танкової армії", - зауважив Арестович.

Він додав, що перша танкова армія - "це якраз Суми, Харків, це один з основних напрямків, якому приділялася величезна увага".

"Перша танкова армія - це Підмосков'я - ударне і головне, і елітне з'єднання російських збройних сил - найкраще, яке вважалося. Усе воно похоронене біля Сум і Харкова. Фактично припинило існування. Там залишки і недобитки", - констатував радник керівника ОП.

Так, він наголосив, що усунення людей та пошук винних, зняття командирів, які мають досвід, - це "ще більше послаблює їхні позиції".

"Тобто в російській армії, в російському воєнно-політичному керівництві російське керівництво почало шукати винних. І оцей пошук винних буде обезголовлювати їхню армію ще більше", - наголосив Арестович.

Він також зауважив, що в Росії є великі проблеми з військовими резервами. "Те, що вони формують, і те, що вони збирають, - це часто люди, які мають кримінальне провадження. І їм обіцяють зняття провадження за те, що вони підуть воювати в Україну", - сказав Арестович.

Водночас він висловив думку, що Росія ще спробує орієнтовно на початку квітня "нагнати стадо" до України, у якого будуть проблеми з боєздатністю.

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