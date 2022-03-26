Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України у Telegram.

"Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській - 20, столиці - 16, Житомирській - 15, та Сумській - 14 областях", - зазначають ювенальні прокурори.

Згідно з оновленою інформацією, 25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення. 24 березня 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя. 23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Раніше стало відомо, що війна призвела до евакуації понад чотирьох мільйонів українських дітей.

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