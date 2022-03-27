Окупантам на нашій землі не допоможе відключення нашого телебачення, листівки з пропагандою або роздача рублів.

Російським окупантам на нашій землі не допоможе відключення нашого телебачення, листівки з пропагандою або роздача рублів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в своєму відеозверненні.

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення та підключення московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й в Росії скоро будуть приймати за вагу або на вагу, а не за номіналом. Не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу", - сказав президент.

Він підкреслив, що відповідь російським окупантам буде лише одна - ненависть і презирство.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

При цьому окупанти намагаються ввести на захоплених територіях України в звернення російські рублі.

Крім того, у Маріуполі відкрили штаб партії "Єдина Росія" у приміщенні торгового центру "Метро".

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