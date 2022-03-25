Жителів міста агітують за Росію.

Російські окупанти в Маріуполі відкрили штаб партії "Єдина Росія". Для свого офісу вони обрали приміщення торгового центру "Метро".

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради у Telegram-каналі.

"За інформацією маріупольців, що залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що окупанти називають свій штаб гуманітарним.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглися на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив противника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Харків.

Станом на 24 березня число жертв в результаті агресії Росії в Маріуполі склало вже більше 3 тисяч. Крім того, російські терористи насильно вивозять тисячі жителів заблокованого Маріуполя у РФ.

При цьому тільки в будівлі драматичного театру в Маріуполі, на який 16 березня скинув бомбу російський літак, загинуло близько 300 осіб.

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