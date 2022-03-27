Також, за словами президента, неможливо деблокувати Маріуполь без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків.

Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися сьогодні в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і президент США Джозеф Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді", - зазначив президент.

За його словами, це знають у Сполучених Штатах Америки, знають усі європейські політики.

"Ми сказали всім. І це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи у Європі, ніж наші партнери", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський ввів кримінальну відповідальність за "злив" руху та позицій ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: