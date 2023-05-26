Ідея приєднання України до Альянсу за західнонімецькою моделлю набирає популярності в Європі.

Напередодні саміту НАТО партнерами Києва дедалі частіше обговорюється можливість приєднання України до Альянсу ще до повернення всіх територій, окупованих росіянами – за прикладом Західної Німеччини, пише The New York Times.

Чимало експертів та європейських лідерів, зокрема, прем’єр Естонії Кая Каллас, наголошують, що членство в НАТО є "єдиною гарантією безпеки для України".

"Весь сенс вступу України до НАТО полягав би в тому, щоб переконатися, що Росія більше не нападе на Україну. Бо ми бачили в цій війні, що НАТО є єдиною формою стримування, яка настільки спрацювала проти Росії", – наголошує експертка з питань Росії та Німеччини Анджела Стент.

Відео дня

Водночас в Альянсі постійно акцентують, що говорити про приєднання можливо тільки після припинення бойових дій. У Вашингтоні та Західній Європі пояснюють цю позицію тим, приєднання України до Альянсу може підштовхнути Росію до подальшої ескалації. Також лунають аргументи, що НАТО не може прийняти країну, яка перебуває в стані війни. Однак вже був прецедент, коли НАТО прийняв країну зі "значними та невирішеними територіальними питаннями" та формою ворожої окупації – Західна Німеччина стала членом Альянсу в 1955 році – за десятиліття до об’єднання країни в 1989 році – навіть попри опір СРСР.

В деяких європейських столицях західнонімецька модель набирає популярності і розглядається як спосіб забезпечити реальну безпеку Україні навіть у випадку, якщо не всі території будуть деокуповані.

"Коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО, було те, що можна назвати монументальним замороженим конфліктом. І все ж вважалося дуже важливим закріпити Західну Німеччину в Західному альянсі, і тому Західна Німеччина приєдналася. Росіяни скаржилися на це і казали, що це дуже небезпечно, але вони були безсилі цьому запобігти", – коментує Анджела Стент,.

Експерти наголошують, що в приєднання України до Альянсу вже зараз є чимало переваг. Якщо опір українських сил зрештою призведе до широкомасштабного відходу Росії та її поразки, членство в НАТО – з міцними лініями припинення вогню та патрулюванням коаліцією миротворчих сил Альянсу та інших країн – стало б для України серйозним важелем у мирних перемовинах з ворогом, акцентує французький експерт з питань оборони Франсуа Гейсбур. Крім цього, членство в НАТО дало б підґрунтя для відновлення країни після війни, залучення приватних інвестицій та повернення багатьох біженців з-за кордону.

Вступ України до НАТО - що треба знати

Торік у вересні Україна подала заявку вступ до НАТО за прискореною процедурою. В травні цього року генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше з початку повномасштабної війни відвідав Київ та після візиту підтвердив, що в НАТО дійшли згоди у питанні щодо приєднання України до Альянсу. Водночас він наголошував, що якщо Україна не переможе у війні, говорити про членство в НАТО не буде сенсу.

Президент України Володимир Зеленський казав, що Київ має розуміння того, що до завершення війни вступ до Альянсу неможливий. Водночас він акцентував, що на липневому саміті НАТО прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів перед приєднанням країни до Альянсу. Альтернативи членству в НАТО не розглядаються, наголошував президент.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що очікує від саміту затвердження багаторічної програму допомоги Україні в просуванні до військових стандартів НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: