Генсек Альянсу зазначив, що якщо в Україні переможе Путін, то це трагедія для українців.

Якщо Україна не переможе у війні з Російською Федерацією, то про членство в НАТО буде безглуздо говорити. Такий розвиток подій створить загрозу для всіх і дасть "дозвіл" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну на застосування сили.

"Нагальне завдання зараз полягає в тому, щоб Україна восторжествувала як суверенна, незалежна держава, тому що якщо Україна не восторжествує, то взагалі обговорювати буде нічого", - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Washington Post.

За його словами, ситуація в Європі не має значення для Азії, а ситуація в Азії - для Європи, але програш України створить загрозу для всіх

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"Якщо в Україні переможе президент Путін — це трагедія для українців. Але це також небезпека для всіх нас. Тому що це послужить сигналом президенту Путіну, а також президенту Сі, що, застосовуючи військову силу, вони отримують те, що хочуть. І це зробить нас більш вразливими", - пояснив генсек НАТО.

При цьому він нагадав, що війна в Україні почалася ще в 2014 році. Також дипломат привітав зусилля ЄС в області оборони, але застеріг від конкуренції всередині Союзу.

"Чого ми повинні уникати, так це дублювання і конкуренції, частково тому що Євросоюз не може захистити Європу. 80% витрат на оборону припадає на членів Альянсу не з ЄС. Те ж і з географією. Погляньте на карту НАТО, Норвегія на півночі і Туреччина на півдні, а також США, Канада і Великобританія мають вирішальне значення при обороні Європи. А політично будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою і Європою не тільки розділить НАТО, але і розділить Європу", - підсумував Столтенберг.

Україна в НАТО - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва оголосив, що в Альянсі домовились про вступ України. При цьому Польща, Чехія і Словаччина закликавши надати Києву гарантії безпеки до вступу в Альянс.

При цьому Угорщина заявила, що нібито Україна модет вступити в НАТО з дозволу Росії, а в Німеччині заявили, що перспективи швидкого приєднання України немає. У свою чергу Варшава звинуватила Берлін та Париж в затягуванні вступу України в НАТО.

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