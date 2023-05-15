Столтенберг очікує, що союзники узгодять багаторічну програму допомоги Україні в просуванні до військових стандартів НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники узгодять багаторічну програму допомоги Україні в просуванні до військових стандартів НАТО на липневому саміті у Вільнюсі, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що це також допоможе Україні в просуванні до членства в НАТО:

"Я очікую, що ми узгодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянської епохи до стандартів, доктрин і обладнання НАТО і стати повністю сумісними з НАТО".

Столтенберг також заявив, що планує покинути свій пост генерального секретаря НАТО після закінчення терміну його повноважень у жовтні.

"Я дав зрозуміти, що у мене немає інших планів, окрім як піти цієї осені. Я пробув майже вдвічі довше, ніж планувалося спочатку. Це все, що я можу сказати про це", - зазначив Столтенберг.

Україна і НАТО

У вересні минулого року Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва на початку травня оголосив, що в Альянсі домовилися про вступ України. Однак він зазначав, що якщо Україна не переможе у війні з Російською Федерацією, то про членство в Альянсі говорити безглуздо.

Про те, що Україна не може вступити до НАТО під час війни, згадував і президент Володимир Зеленський. Водночас він заявляв, що якби рішення приймав тільки Столтенберг, Україна вже була б в Альянсі.

На початку квітня стало відомо, що Зеленського запросили на липневий саміт НАТО у Вільнюсі.

Вас також можуть зацікавити новини: