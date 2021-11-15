Українська влада докладає максимум зусиль для того, щоб наша країна була захищена з усіх боків, зазначив глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Білорусь на чолі з режимом Олександра Лукашенка не можна вважати безпечною країною, враховуючи загрози для безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом.

"Я бажаю, аби білоруське керівництво було дружнім до України. Я бажаю, аби ми могли вважати нашу північну межу безпечним місцем, але на жаль, так не можна сказати. З військової перспективи, звичайно, чим більше напрямків загрози ви маєте, тим небезпечнішою є ваша ситуація. Але я хочу запевнити, що український уряд вживає всіх заходів, також у співпраці з нашими найближчими партнерами, для зміцнення нашої північної межі, щоб забезпечити захист нашої країни з усіх сторін", – заявив Кулеба.

Читайте такожУкраїна перекине на кордон з Білоруссю тисячі військових та поліцейськихНагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.

Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Автор: Віталій Саєнко