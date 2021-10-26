Глава МЗС України коротко відповів на питання щодо російського лідера.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на питання щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Міністра в соцмережі Twitter запитали, чи є російський лідер вбивцею?

Чиновник ствердно й коротко відповів на поставлене питання.

Діалог між Кулебою та користувачем у мережі:

Інтернет-користувач: "Путін – вбивця?";

Кулеба: "Так".

Нагадаємо, в березні у президента США Джо Байдена під час великого інтерв'ю для американського новинного телеканалу "ABC News" ствердно відповів на питання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.

Автор: Екатерина Присяжнюк