Дмитро Кулеба відповів на питання щодо Володимира Путіна / фото УНІАН
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на питання щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Міністра в соцмережі Twitter запитали, чи є російський лідер вбивцею?
Чиновник ствердно й коротко відповів на поставлене питання.
Діалог між Кулебою та користувачем у мережі:
Інтернет-користувач: "Путін – вбивця?";
Кулеба: "Так".
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Нагадаємо, в березні у президента США Джо Байдена під час великого інтерв'ю для американського новинного телеканалу "ABC News" ствердно відповів на питання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.