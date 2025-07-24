Президент Володимир Зеленський обговорив питання змін антикорупційного законодавства з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої інформував про погодження ним тексту нового законопроєкту щодо незалежної роботи антикорупційних органів України. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

За інформацією глави держави, Німеччина має долучитись до експертизи документу.

"Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - зазначає Зеленський.

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Крім того, він розповів канцлеру про ситуацію на фронті та потребу в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.

"Дуже хороша розмова, є готовність допомагати і продовжувати підтримку", - зазначив глава держави.

Останні новини про закон про НАБУ та САП

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній раді України зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий президентом Володимиром Зеленським. Реєстраційний номер 13533.

Документ підготовлено на фоні громадянських протестів, що викликав затверджений Верховною Радою України 22 липня законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). "За" це рішення проголосувало 263 депутата.

У спільній заяві НАБУ і САП зазначали, що ухвалені законодавчі зміни "суттєво обмежують незалежність" НАБУ і САП.

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