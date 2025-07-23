Президент сказав, що і Національне антикорупційне бюро, і Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде працювати.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів. Така заява пролунала у вечірньому зверненні глави держави.

"Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", – наголосив він.

Зеленський додав, що і Національне антикорупційне бюро, і Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде працювати. За його словами, генпрокурор "налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону".

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"І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", – констатував президент.

Закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла закон №12414. Він надасть Офісу генпрокурора повноваження щодо роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). "За" проголосували 263 депутати.

Того ж дня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Згодом стало відомо, що його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Це означає, що він офіційно набуває чинності з 23 липня.

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