Антикорупційні органи наголошують на необхідності внесення змін в законодавство, щоб відновити їхню незалежність.

Ухвалені напередодні законодавчі зміни "суттєво обмежують незалежність" Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у спільній заяві НАБУ і САП, яку вони зробили за підсумками зустрічі, ініційованої Офісом президента.

"Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", - сказано в заяві.

Водночас НАБУ і САП наголошують, що верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для них, і вони очікують такого ж підходу й від інших органів правопорядку.

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"Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість. Саме завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою", - сказано в заяві.

НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Закон про повноваження Генпрокурора

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, під час якої він прокоментував останні зміни в законодавстві щодо роботи цих відомств.

Йдеться про ухвалений 263 голосами народних депутатів України в цілому законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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