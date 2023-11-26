Її пост викликав збурення в мережі.

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін відреагував на заяву народної депутатки від партії "Слуга народу" Мар’яни Безуглої про те, що Головнокомандувач Валерій Залужний має піти у відставку.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Заява народної депутатки викликала серйозну дискусії у соціальних мережах. У коментарях її звинувачують у роботі на Кремль та питають, чи має вона військову освіту, щоб виступати з такими звинуваченнями.

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Публіцист і журналіст Віталій Портніков назвав заклик Безуглої дуже небезпечним. "Депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла закликала до відставки військового керівництва країни. Це дуже небезпечний крок у ситуації, коли єдність є головною умовою не тільки перемоги, але й самого виживання держави", - написав він у Facebook.

Безугла закликала Залужного піти у відставку

Як повідомляв УНІАН, сьогодні нардепка опублікувала у Facebook допис, в якому заявила, що Головнокомандувач не надав "план задуму" на наступний рік. За її словами, військові "просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяс громадян на місяць".

Безугла додала, що військове керівництво, яке "не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ", має піти.

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