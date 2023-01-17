Перед візитом Києва делегація відвідала Німеччину і Польщу щодо посилення військової допомоги України.

16 січня Київ відвідувала американська делегація на чолі з заступницею держсекретаря США Венді Шерман, заступником радника Байдена з нацбезпеки Йоном Файнером та заступником міністра оборони США з політичних питань Коліном Калем.

Про своє перебування в українській столиці повідомила у Twitter Шерман. Серед іншого, американська делегація зустрілась з міністром оборони Олексієм Резніковим, віце-прем’єром Олександром Кубраковим, гендиректором "Укренерго" Кудрицьким, прем’єром Денисом Шмигалем та головою ОП Андрієм Єрмаком.

Під час зустрічей йшлося про безпекову, економічну, енергетичну і гуманітарну допомогу.

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Як йдеться на сайті Держдепу, перед візитом Києва делегація відвідала Німеччину і Польщу щодо посилення військової допомоги України.

США розуміють потребу України у далекобійних ракетах

Напередодні Каль, перебуваючи у Києві, заявив, що Вашигтон визнає потребу України бити далі за лінію фронту та розмірковує щодо передачі важких бойових машин.

Також тривають дискусії щодо передачі Україні важких танків Abrams, проте у США поки немає чіткої відповіді щодо такої допомоги.

Першою країною, яка погодилась передати ЗСУ сучасні західні танки, виявилась Велика Британія. Згідно з заявою міністра оборони Бена Воллеса, Лондон передасть Києву ескадрилью Challenger 2.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні чітко наголосив, що відтепер Захід орієнтуватиметься на передачі Україні озброєння, з яким ЗСУ зможуть здобути перемогу у поєдинку з Росією.

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