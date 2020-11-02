Президент наполягає на необхідності розпустити чинний склад Конституційного суду.

Президент Володимир Зеленський заявив, що може ухвалити рішення про розпуск парламенту, якщо депутати не підтримають його ініціативу щодо розпуску чинного складу Конституційного суду.

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Таку заяву він зробив на ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

«Ви знаєте, це серйозно, це не гра. Але я, як президент, зробив пас. Я вважаю, що у депутатів є багато рішень… Вони мають далі вирішувати. Я їх буду підтримувати навіть в радикальному шляху про який я сказав, і про який я запропонував», - зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що сьогодні взяв участь у засіданні фракції СН, і закликав депутатів продемонструвати єдність.

Гості задали президенту питання: чи готовий він розпустити парламент, якщо Рада все ж його не підтримає.

«Я хочу, аби цей парламент працював на державу, кажу вам відверто. Від реалізації нашого плану, і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Тому якщо буде так, що буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що не маю підтримки у ВР, а перш за все – у «слуг народу»… вони повинні розуміти відповідальність. Якщо ми підемо в розріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом [шляхом розпуску]», - відповів глава держави.

При цьому Зеленський нагадав, що нардепи від СН потрапили в Раду саме завдяки йому "і за рахунок підтримки суспільства – голосуванню народу"

КСУ проти антикорупційної реформи: що відбувається

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автори: Дмитро Захаров, Костянтин Гончаров