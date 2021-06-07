Президент вважає, що нещодавнє нарощування військ Росією на кордонах було спробою здійснити "психологічний тиск", але зазначив, що загроза все ще існує.

Президент України Володимир Зеленський обговорював з адміністрацією президента США Джо Байдена збільшення військової допомоги для розширення безпеки в Чорному та Азовському морях навколо берегової лінії України.

Про це він заявив в інтерв’ю Axios.

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Зокрема, Зеленський зазначив, що він не мав стабільності чи передбачуваності з боку Москви з моменту вступу на посаду в 2019 році. Він вважає, що нещодавнє нарощування військ Росією на кордонах було спробою здійснити "психологічний тиск", але зазначив, що загроза все ще існує.

Глава держави також сказав, що обговорював з адміністрацією Байдена "можливе збільшення військової допомоги" для розширення безпеки в Чорному та Азовському морях навколо берегової лінії України. Водночас незрозуміло, чи продовжить Байден ці дискусії.

У ЗМІ зазначається, що джерело, наближене до адміністрації США, заявило, що кілька днів тому вони повідомляли українській стороні, що проведуть телефонний дзвінок цього тижня, вже в понеділок, і "це може бути гаряча розмова".

Американське озброєння для України

Держсекретарь США Ентоні Блінкен вже давно є прихильником ідеї надання Україні оборонної летальної зброї. До цього він закликав ще адміністрацію Дональда Трампа.

У березні цього року стало відомо. що Пентагон виділяє Україні $125 млн на сферу безпеки. Зокрема, кошти будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку з метою сприяння Збройним силам України охороняти "територіальну цілісність країни, її кордони та покращити стосунки з НАТО".

Крім цього, як заявив у травні головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, Російська Федерація постійно провокує Військово-морські сили України в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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Автор: Костянтин Гончаров