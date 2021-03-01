Кошти будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку.

Департамент оборони Сполучених Штатів Америки виділяє Україні допомогу на безпекову сферу у розмірі 125 млн доларів.

Про це речник Пентагону Джон Кірбі сказав сьогодні на брифінгу. Трансляція брифінгу відбувалась на американському онлайн-ресурсі C-Span.

"Сьогодні Департамент оборони оголошує про нову комплексну допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів в рамках Ініціативи підтримки України у сфері безпеки", - наголосив Кірбі.

Читайте такожУ Зеленського заявили, що США готові продовжити надання допомоги Україні для розвитку оборонного напрямуРечник Пентагону заявив, що кошти будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку з метою сприяння Збройним силам України охороняти "територіальну цілісність країни, її кордони та покращити стосунки з НАТО".

"Цей крок підтверджує налаштованість США надавати оборонне летальне озброєння, допомагати Україні краще захищати себе від російської агресії", - наголосив Кірбі.

Загалом оборонним бюджетом США на 2021 рік передбачено надання Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.

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Автор: Віталій Саєнко