Перезавантаження БЕБ є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з МВФ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), роботу якого розкритикували народні депутати. Він передбачає обовʼязкову переатестацію усіх співробітників органу.

У картці закону №10439 зазначається, що документ підготовлений у рамках зобов'язань, які взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом від 24 березня 2024 року.

Закон визнає функції та повноваження БЕБ, а також передбачає зміну керівництва та переатестацію всіх працівників бюро. Обиратиме голову БЕБ комісія з шести членів, троє з яких призначені міжнародниками, ще троє - Кабміном.

Відео дня

Після цього буде сформована комісія для переатестації працівників. Вона складатиметься з 12 членів, шестеро з яких - призначені директором, ще шестеро - за поданням міжнародних експертів.

Сформувати відповідну комісію потрібно за два місяці, а упродовж 1,5 року повинні призначити директора та переатестувати увесь персонал.

Крім того, документ зобов'язує пройти психофізіологічне опитування із застосування поліграфа перед призначенням людини на посаду у відомство.

Останні заяви Зеленського

Як писав УНІАН, нещодавно глава держави зробив заяву про переговори з РФ та пообіцяв план закінчення війни. Він наголосив, що Україна вирішуватиме, коли почнуться переговори з країною-агресором.

"Авжеж, Україна буде вирішувати. Але, якби усе залежало тільки від України, ніякої війни не було б. На жаль, окупант - Росія, і Путін захотів війни. І поки що, він не хоче її закінчувати", - наголосив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, Зеленський заявив, що Україна очікує, зокрема, рішення щодо посилення ролі альянсу в координації безпекової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: