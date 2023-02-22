Окрім президента ще й посли "Великої сімки" висловили підтримку цій петиції.

Голова партії "Слуга народу" Давід Арахамія подав до Верховної ради законопроект, котрий відновлює функціонування електронних декларацій чиновників. Як заявив Арахамія у своєму Telegram-каналі, його підтримав і Володимир Зеленський. Також це підтверджує і сайт ОП.

"Хочу подякувати Президенту за підтримку мого законопроекту №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

Законопроект уже включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради. Створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення", - написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

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Окрім президента України на підтримку законопроекту №8071 виступили ще й посли G7.

Арахамія відзначив, що такий крок важливий за поточних умов, адже навіть під час війни чиновники повинні залишатися чесними.

"Наша країна веде важку війну за своє майбутнє в цивілізованому світі. Тому навіть під час жорстоких боїв і ракетних атак чиновники й депутати мають відповідати принципам чесності та прозорості", - додав голова СН.

Нагадаємо, що на час введення воєнного стану, котрий введений з початком повномасштабного вторгнення Росії, українські чиновники тимчасово отримали змогу не дотримуватися обов’язку декларування статків.

Активна громадськість виступила проти такого рішенні влади. Зокрема колишній політик, а тепер військовий, Олексій Гриценко створив петицію до президента України, яку було підтримано 25-ма тисячами підписів. Зеленський відреагував на звернення, заявивши, що такий законопроект вже існує у Верховній раді. Також гарант подякував Гриценку "за активну громадянську позицію та небайдужість".

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