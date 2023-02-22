Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія продовжує закликати усіх депутатів від заборонених партій скласти повноваження.

До 24 лютого у Верховній Раді стане на трьох народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" менше.

"До роковин повномасштабного вторгнення очікуємо щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ. Закликаю усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до мого заклику і скласти повноваження", - написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

Також він закликав громадян не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних, волюнтаристських рішень.

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"Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата. Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади. Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб", - додав Арахамія.

Припинення діяльності ОПЗЖ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого обраний до парламенту від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" народний депутат Ігор Абрамович написав заяву про складення повноважень.

15 лютого до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, які були обрані до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

22 лютого до парламенту надійшла заява Олега Волошина, обраного до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ" та підозрюваного у державній зраді, про складання депутатських повноважень.

Довідка УНІАН. 13 січня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна. Указом президента України цих чотирьох членів забороненої партії "ОПЗЖ" позбавлено українського громадянства.

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