Глава держави заявив, що залякати його не вийде.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважає себе ворогом №1 для Путіна.

Про це йдеться в його інтерв'ю для німецької газети Die Zeit.

За його словами, в РФ такий спосіб сприйняття реальності - вони не бачать народ, коли дивляться на державу.

"Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити або залякати, а от про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто", - сказав глава держави.

Він також зазначив, що в Кремлі не очікували, що усі українці захищатимуть свою державу й ця війна стане для нас вітчизняною.

"Люди Путіна просто не знають України. Але Україна така. Коли з тобою Україна, ти почуваєшся у безпеці. Це правило, яке варто вивчити і багатьом на Заході", - сказав він.

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