Президент України сказав, що не збирається керувати країною 30 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не буде президентом 30 років, як у Росії Володимир Путін.

Про це глава держави сказав у документальному фільмі "Зеленський. Портрет президента на війні" Російської служби BBC. За його словами, він мусить пройти цю роботу і зберегти повагу та самоповагу.

"Я не Путін, я не буду президентом 30 років, 35 чи скільки там. Повірте мені. А це означає, що я повинен пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу".

Відео дня

Він пояснив, що для нього і для його смі'ї це дуже важливо.

"Для мене це дуже важливо, це важливо для моєї сім'ї, для моїх дітей... І для мене важливо допомогти Україні. Зробити все можливе і найкращим чином", - наголосив президент України.

Інші заяви Зеленського про його президентство

Навесні 2024 року мали б відбутися чергові президентські вибори, однак цього не сталося через повномасштабну війну. Тому Володимир Зеленський до наступних виборів залишається чинним президентом. Сам він заявляв, що вибори в Україні відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану. Зокрема, в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану глава держави запевнив, що завжди відкритий до проведення виборів.

Також у лютому на Мюнхенській конференції Зеленський заявляв, що готовий говорити про вибори, однак українці не хочуть цього. Він наголосив, що важливо зберегти єдність всередині країни. "Мова йде не про мене, а про майбутнє нашої країни. Якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, - сказав тоді президент.

Вас також можуть зацікавити новини: