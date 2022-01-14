У жовтні президент звільнив з цієї посади Володимира Яценківського.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Литві.

Вдповідний указ глави держави №13/2022 від 14 січня оприлюднив Офіс президента України.

"Призначити Бешту Петра Петровича надзвичайним і повноважним Послом України в Литовській Республіці", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, указом від 6 жовтня 2021 року Зеленський звільнив з цієї посади Володимира Яценківського.

Читайте такожЗеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч з ПутінимТоді ж президент відправив у відставку надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Вірменія Івана Кулебу, звільнив Євгена Микитенка - посла України в Єгипті, Ростислава Троненка - надзвичайного і повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, а Василя Серватюка звільнив з посади посла в Таджикистані та Афганістані за сумісництвом.

Вас також можуть зацікавити новини: