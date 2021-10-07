Президент України Володимир Зеленський призначив послів України у шістьох країнах, а також підписав укази про звільнення п'ятьох послів України.
Відповідні укази №516/2021 – №521/2021 та № 511/2021 - № 515/2021 опубліковані на сайті глави держави.
Кого призначили послом
Так, президент призначив Андрія Праведника надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Руанда, який за сумісництвом є надзвичайним і повноважним послом в Республіці Кенія.
Валерія Кірдоду, який за сумісництвом представляє Україну у Федеративній Республіці Нігерія, призначено надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Камерун.
Надзвичайний і повноважний посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Оксана Драмарецька за сумісництвом стане послом в Республіці Панама, в Белізі та Республіці Гватемала.
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Кого звільнили з посади посла
Зеленський відправив у відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулебу.
Ростислава Троненка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, а Василя Серватюка - з посади посла в Таджикистані і Афганістані за сумісництвом.
Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка - посла України в Єгипті та посла в Литві Володимира Яценківського.
Як повідомляв УНІАН, колишній представник України при Європейському Союзі Микола Точицький став заступником міністра закордонних справ України.