Зеленський провів кадрові зміни у дипмісіях України.

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України у шістьох країнах, а також підписав укази про звільнення п'ятьох послів України.

Відповідні укази №516/2021 – №521/2021 та № 511/2021 - № 515/2021 опубліковані на сайті глави держави.

Кого призначили послом

Так, президент призначив Андрія Праведника надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Руанда, який за сумісництвом є надзвичайним і повноважним послом в Республіці Кенія.

Валерія Кірдоду, який за сумісництвом представляє Україну у Федеративній Республіці Нігерія, призначено надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Камерун.

Надзвичайний і повноважний посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Оксана Драмарецька за сумісництвом стане послом в Республіці Панама, в Белізі та Республіці Гватемала.

Кого звільнили з посади посла

Зеленський відправив у відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія Івана Кулебу.

Ростислава Троненка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, а Василя Серватюка - з посади посла в Таджикистані і Афганістані за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка - посла України в Єгипті та посла в Литві Володимира Яценківського.

Як повідомляв УНІАН, колишній представник України при Європейському Союзі Микола Точицький став заступником міністра закордонних справ України.

Автор: Олег Давигора